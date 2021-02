Eccoci arrivati al solito appuntamento settimanale per il rilascio di giochi gratuiti su Epic Games. La settimana scorsa abbiamo avuto un grande classico rilasciato in maniera del tutto gratuita sul famoso store, che sicuramente non vi sarete lasciati sfuggire per nessun motivo al mondo. Stiamo parlando di Metro Last Light Redux, il secondo capitolo della saga di Metro 2033, ambientata nel futuro nella metro di Mosca.

Ma questa settimana è il turno di un nuovo gioco: Halcyon 6: Starbase Commander. Si tratta di un GDR (gioco di ruolo) in stile retrò, che unisce un gameplay molto particolare, soprattutto orientato ai fan del genere, che permette di costruire la propria base e che offre combattimenti tattici capillari, gestione dell’equipaggio e una narrativa promettente.

Halcyon 6: Lightspeed Edition è una versione migliorata di Halcyon 6, con tante nuove funzioni e miglioramenti rispetto al titolo originale.

Ecco come scaricarlo gratuitamente

Per poter scaricare in maniera gratuita questo titolo, vi basterà recarvi sullo store di Epic Games, raggiungibile sia tramite il vostro browser, che tramite l’applicazione Desktop dedicata. Se non avete un account, crearne uno è facilissimo e vi permetterà di ottenere oltre 50 giochi gratuiti in un solo anno, anche tripla A (soprattutto durante il periodo delle feste), senza considerare i coupon che Epic Games rilascia a tutti gli utenti periodicamente.

Il titolo in questione sarà scaricabile per un settimana, fino a giovedì prossimo alle ore 17, orario in cui lo store verrà aggiornato con il nuovo gioco gratuito della settimana. Se siete interessati non aspettate un secondo di più e correte a riscattarlo!