Ci sono sempre più occasioni per i clienti di TIM che hanno dimostrato tutta la loro fedeltà verso il provider italiano nel corso delle precedenti settimane. L’operatore si riserva di premiare questa fascia di pubblico, attraverso delle promozioni ad hoc che garantiscono Giga internet aggiuntivi legati al proprio piano ricaricabile.

TIM offre internet senza limiti: le tariffe speciali per i clienti più fedeli

Gli abbonati di TIM che vorranno aumentare le loro soglie per la connessione internet possono sfruttare le tariffe del pacchetto xTe Giga illimitati. In base al profilo utente, sarà possibile sbloccare connessione internet senza limiti ad un prezzo variabile per trenta giorni.

In prima battuta, un gran numero di utenti di TIM può beneficiare della promozione Giga illimitati Black. Il ticket di questa promozione prevede semplicemente soglie illimitate per la navigazione di rete a soli 9,99 euro per un mese.

Ancora più vantaggio c’è per i clienti di TIM che hanno a disposizione la promozione Giga illimitati Green. In questo caso sono sempre previste soglie senza limiti per la connessione internet, ma al prezzo ancora più conveniente di 1,99 euro al mese.

Le tariffe che TIM mette a disposizione per internet sono valide solo se accompagnate da una regolare promozione ricaricabile. Per quanto concerne il costo, il prezzo di queste offerte deve essere aggiunto a quello della ricaricabile di default attiva sul proprio profilo.

In questi giorni TIM sta avvisando direttamente gli utenti idonei a tali iniziative attraverso SMS informativi o anche attraverso notifiche sulla sezione riservata dell’app ufficiale.