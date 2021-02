L’approccio alla medicina preventiva diviene sempre più considerato da parte dei pazienti, che decidono spontaneamente di sottoporsi ad esami e screening per tenere sotto controllo lo stato di salute prima ancora di arrivare alla manifestazione di qualche sintomatologia.

A riferirlo, un’indagine pubblicata da Tech4life, in cui gli intervistati riferiscono un parere positivo circa l’effettuare test capaci di diagnosticare precocemente determinate malattie.

In Italia, fortunatamente, abbiamo centri di eccellenza in questo ambito, tra cui figura GVM Care & Research, un gruppo ospedaliero che si è dotato di un macchinario d’avanguardia per effettuare una TC estremamente completa e dettagliata. Lo strumento si trova presso il Maria Cecilia Hospital, a Cotignola, e si chiama TC SOMATOM.

TC SOMATOM, il macchinario per la Tomografia Computerizzata potrà diagnosticare con largo anticipo alcune patologie

La strumentazione di cui è dotato questo centro consente di effettuare una TC con la rilevazione di immagini in 4D o comunque ad alta risoluzione in tempi brevi. In aggiunta, la particolare struttura del macchinario si presta bene ad un utilizzo per pazienti fragili, obesi e pediatrici grazie ad un’apertura del gantry (ossia il tunnel) di ben 78 cm e un lettino capace di sostenere oltre 200 kg.

Grazie al TC SOMATOM, in appena 2 secondi si ottengono 768 strati (sezioni di dettaglio) per ogni rotazione del macchinario di 360°, capaci di descrivere nel dettaglio ogni porzione del corpo. Questo permette di avere un quadro completo di ogni organo nel dettaglio, e consente di rilevare eventuali anomalie in tempi record.

Infine, ma non di minore importanza, l’alta tecnologia del macchinario consente di ridurre la dose del mezzo di contrasto somministrato prima di procedere con l’esame, il che porta ad un indubbio beneficio per il paziente.