Expert rinnova la propria campagna promozionale con la cosiddetta Rottamazione GreenTech, la perfetta occasione per rinnovare i propri elettrodomestici, ottenendo in cambio uno sconto immediato su un successivo acquisto effettuato in negozio o online sul sito.

Il meccanismo della campagna non presenta particolari novità o limitazioni, in termini di disponibilità sul territorio, vi possono accedere in tutta Italia, o affidandosi direttamente all’e-commerce (le spese di spedizione sono però da aggiungere ai prezzi mostrati a schermo). Per ottenere lo sconto (indicato nella fogliolina verde), sarà necessario consegnare in rottamazione un vecchio elettrodomestico, rispettando determinati requisiti.

Se interessati, è comunque presente il solito Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi, in modo da avere la possibilità da suddividere il netto da versare in comode rate fisse addebitate in automatico sul conto corrente.

Expert: gli sconti del periodo

Gli sconti più interessanti, e validi fino al 21 febbraio 2021, rientrano tra Xiaomi Mi 10T Lite 5G in vendita a 299 euro, Oppo Reno 4 a 449 euro, Oppo Reno 4Z a 299 euro, Oppo A53S a 179 euro, Oppo A15 a 139 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, LG K52 a 179 euro, Motorola Moto E7 a 139 euro, Xiaomi Redmi 9A a 99 euro o Xiaomi Redmi 9C a 129 euro.

Molto allettanti sono anche gli sconti applicati sui wearable, tra questi spiccano sicuramente Garmin Fenix SE Plus a 349 euro, Huawei Watch GT 2 a 149 euro o Fitbit Charge 4 a 109 euro.

Tutte le altre offerte sono raccolte direttamente qui sotto.