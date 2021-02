La convenienza di Iliad nel campo della telefonia mobile continua ad essere garantita grazie ad iniziative come la Giga 70. Questa promozione – disponibile già nei mesi di Dicembre e Gennaio – rappresenta ora una tariffa a listino del gestore francese. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile avranno 70 Giga per la connessione internet, minuti ed SMS illimitati a soli 9,99 euro. Inoltre, con la tariffa sono anche compresi tre servizi gratuiti.

Iliad, le novità previste per i clienti che scelgono la tariffa con 70 Giga

La promozione Giga 70 di Iliad mette, in primo luogo, a disposizione di tutti i clienti le chiamate gratuite verso le nazioni estere. Ciò significa che tutti gli abbonati potranno liberamente comunicare con amici, parenti o conoscenti al di fuori dell’Italia senza costi extra rispetto al piano mensile di 9,99 euro. Sono comprese nel pacchetto le telefonate verso 60 Stati tra i vari continenti. Sempre a costo zero, gli utenti Iliad avranno le funzionalità della segreteria telefonica. La scelta commerciale dell’operatore francese, in questo caso, è di totale distinzione rispetto a TIM, Vodafone e WindTre. Gli abbonati infatti non pagheranno alcun extra per l’ascolto delle registrazioni vocali memorizzate in segreteria.