Come numerose aziende concorrenti, anche la casa automobilistica tedesca Volkswagen ha in serbo un vasto progetto di elettrificazione del suo catalogo di veicoli. In particolare, nei piani dell’azienda vi è anche un nuovo SUV elettrico dalle dimensioni piuttosto generose, ovvero il nuovo Volkswagen ID.6. Quest’ultimo è stato da poco avvistato in alcune immagini.

Ecco alcune immagini del nuovo SUV elettrico di Volkswagen

In queste ultime ore è stata depositata presso il governo cinese una documentazione riguardante questo nuovo veicolo della casa automobilistica tedesca. Come è possibile osservare, il nuovo Volkswagen ID.6 avrà delle dimensioni decisamente maggiori rispetto ai modelli come ID.3 e la ID.4. All’interno, infatti, sono presenti sette posti. Per quanto riguarda le dimensioni, è emerso che ci saranno 4.876 mm di lunghezza, 1.848 mm di larghezza e 1.680 mm di altezza con un passo di 2.965 mm.

L’aspetto estetico e il design generale del SUV elettrico si dovrebbero comunque basare sul concept car Volkswagen I.D. Roomzz del 2019. Quest’ultimo, nel dettaglio, poteva assicurare una autonomia pari a 450 km, ma per ora non ci sono informazioni in merito per quanto riguarda il nuovo veicolo dell’azienda. Quello che si sa è che il motore elettrico dovrebbe poter garantire una potenza massima di 150 kW, mentre la velocità più elevata dovrebbe aggirarsi attorno ai 160 km/h.

L’arrivo di questa nuova documentazione, comunque, non fa che segnalarci l’imminente presentazione ufficiale sul mercato del nuovo SUV elettrico Volkswagen ID.6. Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori dettagli tecnici, come la batteria, il prezzo di vendita ufficiale e se saranno distribuite diverse versioni del veicolo.