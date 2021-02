Iliad non è nuova a grandi novità per i suoi clienti, specialmente per quanto concerne la connessione internet. Il provider francese è conosciuto da gran parte del pubblico proprio come l’operatore più conveniente nel rapporto tra prezzi mensili e soglie di consumo per la navigazione di rete.

Il nuovo anno di Iliad si apre all’insegna di una sorpresa: il gestore ha infatti deciso di aumentare il traffico internet per il roaming a tutti i suoi abbonati.

Iliad, sempre più Giga per la connessione dall’estero

Tanti utenti nei primi mesi di attività di Iliad avevano imputato all’operatore una scarsa disponibilità di traffico per la connessione roaming dai paesi dell’Unione Europea. Ricordiamo che, all’inizio, gli abbonati avevano a loro disposizione solo 2 Giga da utilizzare attraverso questa tecnologia.

Lo scenario però è cambiato già nello scorso anno con i nuovi consumi previsti sia per la Giga 50 sia per la Giga 40. La rimodulazione del 2021 aumenta ancora la convenienza per i clienti.

Sulla base dei nuovi listini previsti da Iliad, i clienti che hanno attivato la tariffa Giga 70 o la vecchia Flash 100 potranno utilizzare ben 6 Giga per il roaming dall’estero a costo zero. Disponibili invece 5 Giga attraverso la ricaricabile Giga 50 e 4 Giga per chi ha scelto la promozione Giga 40.

Le nuove soglie internet per il roaming sono disponibili in maniera incondizionata per tutti i clienti di Iliad. Ciò significa che la rimodulazione vale sia per i nuovi che per i vecchi abbonati. Non è prevista, infine, alcuna operazione da parte del pubblico: la modifica delle tariffe scatta in automatico.