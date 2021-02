Iliad: torna la promo da 70 giga e questa volta con un regalo incredibile

Tutti i vari discorsi che comprendono Iliad ultimamente convergono sempre nella solita direzione: la fibra ottica. Il gestore ha annunciato qualche mese fa che la connessione domestica sarebbe ben presto arrivata per fornire agli utenti nuove soluzioni alternative. Ora come ora quel che si sa è che la nuova connessione in fibra dovrebbe essere operativa a partire dalla prossima estate, anche se per ora tutti si concentrano sul piano mobile del gestore.

Iliad avrebbe infatti reintrodotto nel mercato la sua promozione migliore che andrebbe ad affiancare la sempreverde Giga 50. Quest’ultima è l’offerta da 50 giga a 7,99 € al mese per sempre, la quale potrà spalleggiarsi con la celebre Flash 70. La promozione appena citata è infatti ritornata ufficialmente per tutti gli utenti, offrendo il massimo per un prezzo estremamente conveniente.

Iliad: ritorna alla Flash 70 al solito prezzo ma questa volta con un grande regalo per gli utenti

Torna ufficialmente la Giga 70, offerta che a quanto pare Iliad ha deciso di promuovere sul suo sito ufficiale in pianta stabile. Questo racchiude al suo interno la maggior dose di contenuti mai elaborati dal provider proveniente dalla Francia, il quale adesso vuole spingere forte sull’acceleratore.

Ricordiamo infatti che nella promozione sono compresi minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 70 giga di traffico dati per navigare sul web. La notizia è che Iliad ha scelto di regalare la connessione 5G a tutti coloro che sottoscriveranno l’offerta. Ciò significa che nel prezzo totale e mensile è di soli 9,99 €, sarà compresa anche la connessione più veloce in assoluto.