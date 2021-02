Il volantino lanciato in questi giorni da Esselunga è assolutamente in grado di soddisfare le numerose richieste dei consumatori, pronti a tutto pur di risparmiare il più possibile sull’acquisto della tecnologia generale, o sugli smartphone di ultima generazione.

La campagna promozionale resa disponibile rientra nel mondo delle cosiddette offerte tech, ovvero le soluzioni mirate esclusivamente sul singolo modello, e non su una pluralità di prodotti tra cui scegliere. Il volantino nasce per essere disponibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio, gli acquisti non saranno effettuabili in negozio o altrove in Italia. Le scorte purtroppo rappresentano un problema, potrebbero terminare prima del previsto, di conseguenza consigliamo di accelerare la scelta del prodotto.

Esselunga: su cosa si basa l’offerta

L’offerta di Esselunga affonda interamente le proprie radici nel cosiddetto Samsung Galaxy A71, uno smartphone complessivamente di buona qualità generale, il cui prezzo di vendita non supera i 300 euro, con annessa la solita e legale garanzia di 24 mesi.

La versione in vendita prevede 64GB di memoria integrata, espandibile tramite microSD, ma anche un ampio display da 6.7 pollici, tecnologia AMOLED, un processore octa-core, 4500mAh di batteria integrata, per concludere con 4 fotocamere nella parte posteriore. L’unico handicap del prodotto, se proprio dovessimo trovarne uno, riguarda sicuramente una capacità prestazionale non particolarmente elevata, in altre parole è necessaria una certa pazienza in determinate operazioni.

Per il resto, se incuriositi dal volantino Esselunga, potete approfondirne la conoscenza direttamente sul sito.