Unieuro propone al pubblico italiano un volantino finalmente non mirato esclusivamente sul mondo degli smartphone o dei televisori, ma dedicato a coloro che vogliono acquistare un prodotto per la propria cucina, in modo da ammodernare il carnet di dispositivi presenti nell’abitazione.

Gli sconti che andremo a raccontarvi sono disponibili in ogni punto vendita, ed online, fino al 21 febbraio 2021. Gli acquisti completati sul sito, come tutti gli altri, godono della spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa; in caso contrario è possibile richiedere la consegna in negozio, sempre gratis indipendentemente dalla cifra raggiunta.

Unieuro: in serbo per gli utenti sconti speciali

Osservando da vicino la campagna promozionale dedicata alla cucina, notiamo come effettivamente Unieuro abbia cercato di accontentare tutti, a partire da coloro che vogliono una nuova macchina per il caffè. In questo caso sarà possibile spaziare tra marche blasonate come DeLonghi (presente con due modelli da 99 e 179 euro), oppure virare anche su vaporiere di Aeternum (da 29,99 euro), per finire con forni elettrici o a microonde di casa Samsung, i cui prezzi raggiungono anche 999 euro (con in abbinata la lavastoviglie).

Tantissime, e variabili, possibilità di scelta che possono solamente far sognare gli utenti alla ricerca della miglior occasione per risparmiare sull’acquisto di un nuovo prodotto per la propria casa. Se volete approfondire la conoscenza del volantino Unieuro, non dovete fare altro che aprire subito le pagine che potete trovare direttamente sul sito ufficiale a questo link.