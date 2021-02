Sono in netto aumento i prezzi sia della benzina che del diesel. L’elaborazione precisa delle tariffe arrivano da Quotidiano Energia, il quale secondo i dati dell’Osservaprezzi carburati del MiSE, calcola la tariffa nazionale in modalità self su 1,494 euro al litro per ciò che riguarda la benzina. Dunque, ben otto centesimi in più del prezzo rispetto a ciò che era stato registrato venerdì 5 febbraio. I diversi marchi di carburante oscillano tra 1,490 e 1,515 al litro. Chiaramente, il prezzo scende se ci rechiamo in punti vendita no logo, e può arrivare anche a 1.471 al litro.

Diesel e benzina: aumentano i prezzi rispetto a venerdì scorso

In relazione al diesel, il prezzo medio al self service è di 1,367. Il venerdì precedente era di 1,358. Le compagnie si posizionano tra 1,359 e 1,392, i no logo invece scendono sino a 1,342. Salta quindi subito all’occhio i prezzi aumentati al servito, di fatto per la benzina è di 1,636 euro al litro.

La media del diesel nel servito è calcolata, invece, in 1,514 euro per litro (venerdì era 1,507), con i punti vendita di proprietà delle compagnie con prezzi più o meno compresi tra tra 1,462 e 1,586 euro per litro, mentre i no logo scendono fino a 1,395.

Infine, una nota riguardante il GPL, il quale va da da 0,632 a 0,652, mentre si può fare rifornimento in questo caso ai distributori no logo a 0,622. Venerdì scorso, erano tornate a salire le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo, ed ora il Brent sembra essere salito fino a sopra i 60 dollari, andando a toccare i massimi dal mese di Gennaio dello scorso anno.