Tra gli appassionati di auto e camion, è in corso un dibattito sui motori a benzina e diesel. Per anni il motore a benzina è stato considerato superiore al diesel, ma qualcosa sta cambiando. I motori diesel stanno vivendo una rinascita nel 21 ° secolo. Le preoccupazioni ambientali sono uno dei fattori trainanti di questo, per quanto possa sembrare incredibile. I motori diesel bruciano in modo più pulito ed efficiente rispetto ai motori a benzina.

Esploriamo alcuni degli altri vantaggi di un motore diesel.

Meno manutenzione

I motori diesel contengono meno parti in movimento rispetto a un motore a benzina. Meno parti significa meno cose che possono usurarsi e rompersi. I diesel non hanno candele o cappucci dei distributori come i motori a gas, il che significa che non dovranno mai essere cambiati o riparati. Il motore diesel è intrinsecamente più forte, più durevole e durerà molto più a lungo. Un motore diesel si rompe solo dopo circa 200.000 km.

Più efficienza nei consumi

I diesel hanno un sistema di accensione per compressione altamente efficiente. Il motore utilizza una compressione elevata per riscaldare l’aria all’interno dei cilindri per creare la combustione. La compressione più elevata equivale a una temperatura interna del motore più elevata. Le temperature più elevate si traducono in una maggiore produzione di energia e un minor consumo di carburante per svolgere lo stesso lavoro di un motore a benzina. Consumare meno carburante significa meno fermate alla pompa e meno stress sulle preziose risorse naturali.

Più coppia e potenza

Questo è il vantaggio più evidente, anche per chi non sa nulla di auto e camion. Tutto quello che devi fare è guardarti intorno e vedere che tipo di veicoli hanno motori diesel: sono tutti laboriosi. La coppia e la potenza sono correlate; la potenza non può esistere senza coppia. La coppia è la forza rotante dell’albero che si traduce in lavoro. Il lavoro è la potenza e quanto può fare il motore. I motori diesel creano molto di entrambi e per lunghi periodi di tempo.

Prezzi del carburante più bassi

In media, il gasolio costa meno alla pompa rispetto al gas. Solo nelle città e negli stati ad alta tassazione il diesel costa di più. Il motivo è che è più economico produrre gasolio e la sua domanda non è così alta. I motori diesel possono funzionare anche con biodiesel. Si tratta di una miscela di oli naturali riciclati e grassi di origine animale che sono stati raffinati e modificati per rimanere liquidi e fluire liberamente attraverso un sistema di iniezione del carburante.