Il modo in cui gli utenti e le societá utilizzano Windows 10 di Microsoft potrebbe presto cambiare. Il gigante del software ha lavorato ‘segretamente’ allo sviluppo di una nuova offerta PC-as-a-Service.

Fino ad ora gli utenti hanno acquistato nuovi dispositivi con il sistema operativo dell’azienda preinstallato o lo hanno installato autonomamente dopo aver costruito un nuovo PC. Tuttavia, la nuova direzione in cui Microsoft sembra muoversi vedrà la società distribuire il proprio sistema operativo e le app come offerta sul cloud.

Windows 10: Microsoft prepara una nuova offerta

In un annuncio di lavoro ora rimosso per un program manager per il team Cloud PC dell’azienda, Microsoft ha fornito ulteriori informazioni sulla sua prossima offerta di PC-as-a-Service. La societá ha affermato: “Microsoft Cloud PC è una nuova offerta strategica che si basa su Windows Virtual Desktop per fornire Desktop as a Service”.

Fondamentalmente, Cloud PC offre ai clienti aziendali un’esperienza Windows moderna, elastica e basata su cloud e consentirà alle organizzazioni di rimanere aggiornati in modo semplice. Secondo una serie di nuovi documenti di supporto di Microsoft, la società ha rivelato che Cloud PC è attualmente in fase di test. Il gigante del software sta ora aggiungendo API Cloud PC a Microsoft Graph.

Abbiamo anche appreso che Microsoft offrirà diversi “piani di servizio” per i suoi clienti. Secondo Windows Latest, la configurazione includerà 2 vCPU, 4 GB di RAM e un SSD da 96 GB. La configurazione di fascia alta avrá 4GB di RAM in piú. Gli utenti più esigenti, tuttavia, potranno eseguire l’aggiornamento alla configurazione avanzata che include 3 vCPU e 8 GB di RAM.

Il servizio Cloud PC di Microsoft sarà ottimizzato per il personal computing generico, la velocità e le prestazioni, mentre a livello aziendale la società si concentrerà sulla scalabilità e sull’elaborazione dei dati. Quando l’offerta PC-as-a-Service di Microsoft verrà lanciata entro la fine dell’anno, gli utenti potranno accedere al proprio PC Cloud da qualsiasi dispositivo in grado di eseguire il client Microsoft Remote Desktop.