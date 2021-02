WhatsApp e Gmail sono servizi molto popolari, apprezzati dagli utenti per le numerose funzionalità che entrambi offrono e per la loro efficienza. Entrambe le applicazioni hanno ricevuto delle importanti novità di cui parleremo in questo articolo.

WhatsApp e Gmail, ecco le ultime novità

Partiamo proprio da WhatsApp. La versione beta del noto servizio di messaggistica istantanea permette adesso di togliere l’audio da un video prima di condividerlo in una chat. A partire dalla versione 2.21.3.13, WhatsApp Beta mostra una piccola icona di un altoparlante appena sotto la sequenza temporale del video nella schermata di modifica. Se lo disattivi, il video verrà silenziato ed il destinatario che lo riceverà non sarà in grado di sentirne l’audio.

Il pulsante di disattivazione dell’audio viene visualizzato indipendentemente dal fatto che tu abbia registrato il video su WhatsApp o meno. Quindi, se condividi un video realizzato con un’altra applicazione o direttamente da WhatsApp, puoi comunque tagliare il suono. Molto probabilmente, questa funzionalità raggiungerà la versione stabile di WhatsApp in circa un mese.

Per quanto riguarda Gmail, le modifiche riguardano la versione desktop del servizio e sono di natura estetica. Le modifiche riguardano alcune icone, come quella di navigazione della barra laterale e le azioni elencate nella parte superiore delle e-mail. La modifica sostituisce le vecchie icone grigie con versioni con contorni leggermente più scuri, sebbene l’aspetto generale sia rimasto più o meno lo stesso e ugualmente “googly”.

Queste modifiche non sembrano essere disponibili per tutti, almeno per il momento. In realtà potrebbe anche trattarsi di un test limitato. Se dovesse superare il test, aspettati di vedere le nuove icone implementarsi più ampiamente.