Febbraio non sarà avaro di iniziative nel settore della telefonia mobile. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre hanno lanciato proprio in queste settimane una serie di nuove tariffe per gli utenti che intendono cambiare la loro scheda SIM e la loro ricaricabile di riferimento. Le offerte dei principali provider sono tutte caratterizzate da prezzi bassi e soglie di consumo molto elevate

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe low cost di Febbraio

Una delle offerte più vantaggiose sul mercato è la TIM Gold Pro. Al costo di 7,99 euro, i clienti riceveranno chiamate ed SMS senza limiti con la presenza di 70 Giga per la connessione internet sotto rete 4G e 4,5G.

La risposta di Vodafone a TIM ed altri provider si presenta con una delle classiche ricaricabili: la Special 100 Giga. In questo caso il costo previsto per il pagamento della tariffa è di 9,99 euro. Il pacchetto dei consumi prevede telefonate ed SMS senza limiti con 100 Giga per la navigazione internet.

In casa Iliad, invece, la ricaricabile principale è la Giga 70. Quest’offerta, prima in edizione speciale, ora è stata confermata a listino. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 9,99 euro. I clienti riceveranno chiamate ed SMS verso tutti più 70 Giga per la connessione internet.

La promozione di riferimento per WindTre è invece la WindTre Star+. Con la Star+, WindTre cerca un’alternativa a TIM, Vodafone ed Iliad. Gli abbonati che sceglieranno il provider arancione riceveranno telefonate e messaggi infiniti verso tutti più 100 Giga internet. Il costo sarà di 7,99 euro con pagamento ogni trenta giorni.