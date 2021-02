Queste ultime settimane sono state piuttosto complicate per WhatsApp a causa della questione riguardante la privacy dei dati. Numerosi utenti, infatti, hanno preso in considerazione di passare ad utilizzare le app rivali, come Signal e Telegram. Gli sviluppatori di quest’ultima, in particolare, hanno da poco aggiunto una nuova funzione che incentiva ancor di più il passaggio dall’app di Zuckerberg. Gli utenti infatti possono passare le chat di WhatsApp direttamente su Telegram. Vediamo brevemente come fare.

Ecco come passare le chat di WhatsApp su Telegram

Con la versione 7.4 dell’ultimo aggiornamento software, l’app di messaggistica Telegram ha ottenuto una nuova funzionalità che facilita in un certo senso il passaggio degli utenti di WhatsApp. Grazie a questa feature è infatti possibile passare letteralmente le chat presenti nell’app di Mark Zuckerberg su Telegram. Si potrà fare sia su dispositivi con a bordo il sistema operativo Android sia con a bordo IOS.

Ma cosa occorre fare con esattezza? Innanzitutto, è necessario possedere le ultime versioni aggiornate delle due app di messaggistica. Dopo di che, bisognerà recarsi su WhatsApp, aprire la chat desiderata, cliccare sul menù posto in alto a destra e poi nella sezione “altro” e poi in “esporta chat”. In questo modo, si otterrà un file (di solito in formato .zip se contenente allegati pesanti come immagini) che si potrà portare su una chat pre-esistente su Telegram tramite il pannello di condivisione.

Bisogna però sottolineare che, così facendo, riceverà le chat importate da WhatsApp anche la persona a cui era associata la chat di destinazione del file. Una volta terminato il tutto, sarà possibile trovare la chat selezionata sull’app di Zuckerberg anche su Telegram.