Sono ancora molti gli utenti che ad oggi vorrebbero avere una connessione internet più veloce, ma per vari motivi ancora non si sono cimentati nella ricerca. Il primo passo verso la velocità è individuare non solo il migliore fornitore, ma anche se la zona dove si abita ha copertura ADSL e fibra.

La fibra permette di raggiungere importanti velocità di connessione

Poter accedere alla connessione internet tramite fibra è davvero un vantaggio sotto diversi punti di vista, primo fra tutti la velocità. Infatti si parla di un minimo di 30 mega a un massimo di 1 Gigabit al secondo.

Uno dei modi più pratici per vedere quali sono le migliori offerte del momento è consultare il sito di sostariffe.it. Qui si possono vedere elencate le migliori soluzioni del momento oltre a poter filtrare il risultato selezionando in alto a sinistra l’icona fibra ottica.

Sono diversi gli operatori che offrono questo servizio. Tra i più storici ci sono Tim, Vodafone e Fastweb. Poi si trovano anche WindTre che sostituisce Infostrada e la nuova nata Sky Wifi Fibra 100%. Sarebbero tutte ottime soluzioni se non che alcune ancora non raggiungono diverse zone d’Italia. È quindi necessario e importante verificarne la copertura.

Come verificare la copertura

Un modo semplice ed efficace è contattando l’operatore o recandosi presso un negozio autorizzato. Comunicando l’indirizzo completo l’operatore sarà in grado di confermare se c’è copertura di fibra nella zona. Nel dubbio solitamente prenotano l’uscita di un tecnico che facendo un sopralluogo verifica la possibilità di installazione. Ovviamente a titolo gratuito e senza vincoli contrattuali.

Altra strada da percorre per verificare la copertura è recandosi in modo autonomo sul sito ufficiale di ogni operatore. Ognuno di loro ha una pagina dedicata alla verifica della copertura ADSL e Fibra Ottica. La procedura è semplice e identica per tutti. Basterà compilare un format dove è necessario indicare l’indirizzo completo e in un attimo si avrà il risultato. Sta poi all’utente decidere se sottoscrivere un’offerta direttamente online.

Se tutte le ricerche dovessero dare esito negativo si può optare per la nuova offerta PosteMobile Casa Internet. Fino al 13 febbraio l’attivazione è gratuita e non richiede la copertura fibra o ADSL.