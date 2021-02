Ancora una volta è PosteMobile, il primo operatore virtuale nato in Italia, a stupire tutti con una promo davvero eccezionale. Casa Internet è l’offerta che permette di chiamare e navigare in modo illimitato e per pochi giorni si può attivare gratis.

Internet illimitato e attivazione Gratis per l’offerta in promozione di PosteMobile

PosteMobile, l’operatore virtuale di PostePay, ha da qualche tempo aggiunto tra le sue tariffe anche quella della linea di casa. Con immenso stupore gli utenti hanno potuto constatare che Casa Internet offre chiamate illimitate e una connessione WiFi 4G+ illimitata. Inoltre la velocità in download è garantita fino a un massimo di 300 Mbps.

E non è tutto. PosteMobile, fino al 13 febbraio 2021, regala anche l’attivazione gratuita a costo zero anziché 80 euro. L’offerta prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali senza scatto alla risposta. La connessione internet attraverso rete 4G+ è illimitata con una velocità in download fino a 300 Mbps e in upload fino a 50 Mbps.

Quanto costa l’offerta Casa Internet

Il costo di PosteMobile Casa Internet è in promozione a 26,90 euro al mese invece del prezzo standard di 30,90 euro al mese. Salvo ulteriori protrazioni anche questa rimarrà valida fino al 13 febbraio 2021. L’attivazione prevede un’imposta di bollo pari a 16 euro che verrà spalmata su 8 fatture.

Inoltre sono inclusi nell’offerta il servizio clienti dedicato, la segreteria telefonica e l’avviso di chiamata. Sul telefono fisso in dotazione sarà anche visibile il numero del chiamante. PosteMobile permette di attivare l’offerta anche su un numero già esistente. Diversamente su una nuova numerazione telefonica. In ogni caso il servizio può essere utilizzato solo all’indirizzo comunicato in fase di contratto.

La connessione internet offerta da PosteMobile Casa Internet risulta essere compatibile anche con quasi tutti i tipi di teleallarmi. È comunque buona norma contattare il fornitore del servizio per verificarne la compatibilità con il modem incluso.

PosteMobile fatturerà ogni due mesi e l’importo potrà essere pagato con addebito diretto sul conto corrente o tramite bollettino postale.

Un’ottima soluzione per chi non è raggiunto da una connessione internet con linea fissa. Un’altra alternativa è internet satellitare che con un’altra tecnologia e altri costi garantisce una connessione senza interruzioni.