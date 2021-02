Uno dei personaggi più forti di Apex Legends verrà presto nerfato. Respawn Entertainment lo ha confermato. In qualsiasi gioco competitivo, ci sono inevitabilmente personaggi più forti ed utili di altri. Nell’attuale meta, la maggior parte dei giocatori sarebbe d’accordo sul fatto che Wraith e Caustic siano i due personaggi più fastidiosi con cui confrontarsi. Sfortunatamente per coloro che prediligono quest’ultimo, il big boy verrà nerfato.

Apex Legends, confermato il nerf per Caustic

Prima della stagione 7, Caustic era in realtà ben lungi dall’essere un personaggio meta-top. Tuttavia, una serie di buff lo hanno cambiato, e nelle ultime settimane sono aumentate le lamentele da parte dei giocatori. Di recente, una di queste lamentele ha attirato l’attenzione di uno sviluppatore su Reddit. Rispondendo a un giocatore che sottolinea come il personaggio si scontri con la filosofia del gioco, John Larson, un designer di Apex Legends, ha confermato che un nerf è in lavorazione e in arrivo.

“Caustic è innegabilmente forte e ha la più alta percentuale di vittorie nelle partite che durano più di 20 minuti. Caustic svolge un ruolo unico come leggenda difensiva che può agire in modo offensivo in determinati scenari, e dobbiamo assicurarci di modificarlo in modo tale da non far sentire i giocatori frustrati”. Larson ha continuato: “ascoltiamo il feedback della community, come giocatore, ritengo che sia valido, i dati confermano che è forte e riceverà un po’ di attenzione nel prossimo futuro.”