Uno dei momenti migliori per tornare a Call of Duty: Black Ops Cold War è quando il gioco tiene un weekend a doppia esperienza. Durante questo periodo, puoi salire di livello rapidamente per sbloccare nuovi equipaggiamenti e armi solo per fare ciò che stavi già facendo: giocare.

Il fine settimana più recente di Double XP è iniziato con l’introduzione della mappa Firebase Z per la modalità Zombi e puoi provarla nel multiplayer competitivo mentre vedi salire di livello.

Cosa c’è di nuovo da fare?

Il weekend Double XP arriva quando l’ultimo aggiornamento ha aggiunto la mappa Firebase Z per gli zombi. È il momento perfetto per riunire online alcuni amici cooperativi e provarlo, e c’è anche una nuova ” Arma meravigliosa ” nel gioco che può infliggere gravi danni. Quest’arma è attualmente disponibile nelle Scatole misteriose e attraverso le Prove sulla mappa, e puoi anche sbloccarla tramite un metodo del progetto.

Abbiamo anche una guida su come completare la ricerca dell’uovo di Pasqua , iniziando con alcuni passaggi con cui qualsiasi cacciatore di uova di Pasqua veterano dovrebbe avere familiarità. Per coloro che preferiscono il gioco competitivo, c’è anche una nuova mappa chiamata Express e nuove modalità multiplayer.

Call of Duty è uno dei franchise più remunerativi non solo della storia dei videogiochi ma dell’intrattenimento in generale, avendo generato incassi superiori ai 27 miliardi di dollari dal 2003 ad oggi, più di molte serie cinematografiche di successo.

Come confermato dal CEO di Activision Bobby Kotick, in quasi 20 anni di onorata carriera il brand Call of Duty ha portato oltre 27 miliardi di dollari nelle tasche di Activision ed è ancora oggi una IP di primaria importanza come testimonia il successo di Call of Duty Warzone e COD Black Ops Cold War.