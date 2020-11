Con le community di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone ancora molto forti, Activision sta cambiando le carte in tavola con l’arrivo del suo nuovo gioco: Black Ops Cold War. Il titolo sarà rilasciato ufficialmente il 13 novembre e le novità sembrano essere molto interessanti.

Ciò include XP e livellamento condivisi tra i tre giochi, un nuovo sistema Prestige, cross-play ampliato e altro ancora. A partire dalla progressione del giocatore, per la prima volta nella storia di Call of Duty nei titoli principali, ci sarà una progressione “sincronizzata” tra Modern Warfare, Warzone e Black Ops Cold War. Questo inizia il 13 novembre con un nuovo sistema che porta al lancio della prima stagione il 10 dicembre, quando i contenuti di Black Ops arriveranno su Warzone.

Call of Duty: Black Ops Cold War arriverà tra una settimana

Quando la prima stagione inizierà a dicembre, tutti gli XP e il livellamento saranno condivisi tra Modern Warfare, Warzone e Black Ops Cold War. Con la modifica, i tuoi ranghi (1-55) saranno noti come ranghi militari e saranno “sincronizzati” in tutte e tre le partite. Puoi giocare normalmente in qualsiasi gioco e salirai di livello in ciascuno. Anche la modalità Zombie di Black Ops Cold War condivide questo nuovo sistema di progressione.

All’inizio della prima stagione, i livelli dei giocatori verranno reimpostati su 0 per Modern Warfare e Warzone, in modo che tutti inizino con lo stesso grado quando Black Ops Cold War verrà lanciato con la prima stagione. Tuttavia, solo gli XP vengono ripristinati, quindi non perderai alcun oggetto acquistato o sbloccato.

I livelli di Office Progression saranno noti come livelli stagionali e saranno sincronizzati con tutti e tre i giochi. “La progressione stagionale è stata aggiornata con aspetti del tradizionale sistema Prestige, consentendo ai giocatori di sbloccare e utilizzare ricompense, inclusi alcuni incredibili oggetti di identità del giocatore legacy dal mondo di Black Ops”, ha detto Activision.

Call of Duty: Black Ops Cold War condividerà informazioni con gli altri due titoli recenti

Anche per quanto riguarda la progressione per le armi, potrai scegliere un’arma disponibile su Black Ops Cold War, o Modern Warfare, ed utilizzarla in Warzone. Il livello e gli XP di quell’arma saranno condivisi tra i tre giochi.

Tutti gli operatori di Modern Warfare e Black Ops Cold War entreranno in Warzone, e questo include anche le skin che potresti aver acquistato o sbloccato durante il gioco. Modern Warfare e Warzone hanno già abilitato il cross-play, e questo continuerà con Black Ops Cold War. Ci sarà anche una nuova funzionalità chiamata Cross-Title Invites, che ti consente di invitare gli amici che stanno giocando a uno dei tre titoli.