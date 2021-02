TikTok non è solo determinato a dominare i dispositivi mobili, ma si è anche posto l’obiettivo di conquistare i televisori. E questa conquista è già iniziata: i dispositivi Android TV dispongono già di un’applicazione TikTok nativa su misura per le esigenze del grande schermo. La disponibilità è al momento limitata.

È stata senza dubbio una delle app più controverse del 2020, ma anche una delle più riuscite a causa della pandemia. Ed è che TikTok è appositamente progettato per contenuti video da dispositivi mobili: bastano pochi secondi per imparare come funziona l’interfaccia; con altri pochi secondi affinché l’algoritmo di TikTok impari a offrire i video consigliati. E il passo successivo è portare la fruizione multimediale anche in TV : l’app Android TV è pronta.

TikTok per Android TV, video verticali adattati al grande schermo

Poiché l’orientamento dello schermo è diverso, su Android TV TikTok sceglie di offrire il video centrato verticalmente con fasce di imbottitura ai lati (per la descrizione e i dati della colonna sonora). Inoltre, il modo di utilizzo cambia significato : per passare da un video all’altro utilizzare le frecce laterali; con quello superiore per accedere alle opzioni dell’account e quello inferiore per interagire con il contenuto.

Il funzionamento di TikTok in TV è adeguato date le caratteristiche del dispositivo. Con l’app è possibile visualizzare video consigliati identici con la semplicità di passarli uno per uno con il telecomando. Cosa non vuoi cambiare? TikTok per Android TV ha una modalità automatica in modo che la riproduzione non si interrompa mai.

Accesso ai preferiti, video caricati, l’app permette di immergersi tra le diverse categorie, è possibile leggere i commenti ( non si possono commentare ) e c’è anche la possibilità di accedere al profilo degli altri per seguirli. Y senza poter caricare nuovi video , che rimane per il cellulare e per il browser web.