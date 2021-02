Trony riesce a comprendere appieno le esigenze dei consumatori italiani, per questo motivo ha deciso di lanciare una campagna promozionale con la quale propone soluzioni estremamente interessanti, dai prezzi molto più bassi del normale a disposizione limitata.

L’accesso al suddetto volantino, come purtroppo accade sempre più spesso nell’ultimo periodo, è limitato ai soli clienti che avranno l’occasione di recarsi personalmente in uno dei negozi dislocati in Piemonte, Toscana, Lombardia, trentino alto adige o Affi, senza disponibilità degli stessi identici sconti online sul sito ufficiale aziendale.

Il Tasso Zero è presente, e potrà essere richiesto solamente nel momento in cui si spenderanno più di 299 euro, con la presentazione delle buste paga dei mesi precedenti. Infine, la campagna presenta scorte limitate, ciò sta a significare che potreste non trovare disponibilità, sebbene vi rechiate in negozio prima della scadenza.

Trony: gli sconti del volantino sono inaspettati

Sfogliando le pagine del volantino intitolato Black Days, scopriamo la presenza di tantissimi prodotti in promozione a prezzi molto più bassi del normale; tra questi spicca sicuramente l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone richiestissimo dagli amanti del brand, e finalmente raggiungibile a 569 euro. I suoi plus, nel caso in cui non lo conosceste, sono rappresentati dalle stesse identiche specifiche tecniche del Galaxy S20, ma con la differenza di un processore decisamente più performante, quale è lo Snapdragon 865.

Tuti gli altri sconti del volantino sono raccolti direttamente nelle pagine che abbiamo inserito come galleria fotografica.