Tesla sembra che abbia adottato un nuovo approccio con la Model Y, portandola al debutto solo ed esclusivamente nei mercati dove è presente con una sua fabbrica. Ad esempio, il SUV elettrico è arrivato in Cina dopo l’inizio della sua produzione all’interno della Gigafactory di Shangai. Per l’Europa, sappiamo da un po’ che il veicolo debutterà con l’avvio della sua costruzione nella nuova fabbrica in territorio tedesco.

E per chi vive in Europa che attente la Model Y c’è una notizia buona: Tesla ha aggiornato il suo configuratore europeo del suo nuovo SUV elettrico, andando ad inserire una data più precisa all’inizio della sua produzione: metà 2021. I lavori della Gigafactory in Germania stanno procedendo a passo svelto e questo ha permesso a Tesla di fissare obiettivi temporali più precisi. Nel caso in cui la scadenza sarà rispettata, le prime consegne dovrebbero iniziare poco dopo.