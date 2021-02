Gli appassionati di calcio e sport si preparano ad un fine inverno ed inizio primavera ricco di grandi appuntamenti sui canali di Sky. Gli eventi in esclusiva della pay tv da qui al prossimo mese di Marzo includono la Serie A, il ritorno della Champions League, la Formula 1 ed il ritorno del grande tennis con l’Australian Open. Oltre al satellitare, i clienti potranno scegliere anche le tariffe streaming di Sky, mai così popolari grazie a NOW TV.

Sky, le migliori offerte streaming grazie al servizio NOW TV

Il servizio NOW TV rappresenta oramai una certezza assoluta nel campo della televisione italiana. Questo sistema da anni si propone come la grande piattaforma alternativa ai metodi non sempre legati dell’IPTV.

Ci sono tanti vantaggi che spingono gli utenti interessati a Sky a scegliere NOW TV. In primo luogo vi è il fattore dell’accessibilità. L’app di streaming è disponibile su una moltitudine di dispositivi: smartphone, tablet, pc ma anche console per videogiochi e smart tv.

Anche i prezzi rappresentano un vantaggio indubbio. A differenza di Sky e dei suoi regolari listini, un abbonamento a NOW TV per i pacchetti Calcio e Sport (con tutte le esclusive di cui prima ed altri attesissimi eventi) comporta una spesa mensile di 29,99 euro. Oltre a questi ticket, inoltre, gli abbonati che sono interessati ai contenuti di Sky potranno anche scegliere un pacchetto a scelta tra Cinema, Intrattenimento e Serie TV. Il prezzo di uno di questi tre ticket è di 9,99 euro al mese. Per la visione congiunta previsto un costo mensile di 19,99 euro.