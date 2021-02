Iliad prende il comando con il ritorno della Flash 70: disponibile a soli 9,99 euro

I primi tempi dell’esperienza di Iliad in Italia furono abbastanza precoci rispetto a quanto visto in fase di lancio di altri gestori. Questo provider ha ottenuto fin da subito un posto speciale nel cuore delle persone, alla luce soprattutto della sua politica. Quest’ultima, volta al risparmio e alla grande quantità di contenuti disponibili nelle offerte, ha sortito effetti decisamente positivi.

Sono stati tanti infatti gli utenti che non aspettavano altro che l’arrivo di Iliad per cambiare gestore, viste le voci che già introducevano le promo che sarebbero effettivamente state lanciate. Ad oggi gli scettici sono rimasti in netta minoranza, grazie anche al riproporsi delle solite soluzioni ancora disponibili sul sito ufficiale. Inoltre Iliad ha ritenuto opportuno immettere sul mercato la sua promozione migliore ma questa volta in pianta stabile.

Iliad: la Flash 70 torna ancora una volta ma per restare fissa sul sito ufficiale

Esattamente qualche settimana fa diversi utenti hanno avuto la possibilità di sottoscrivere in via del tutto eccezionale la promozione migliore di Iliad. Stiamo parlando della Flash 70, soluzione dedicata a coloro che vogliono avere il massimo in termini di contenuti. Questa, che al suo interno offre diverse opzioni ma anche un prezzo molto vantaggioso, ora sarà disponibile fino a data da destinarsi, senza alcuna scadenza.

All’interno dell’offerta ci sono infatti i minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti verso tutti e 70 giga di traffico dati per navigare sul web. Inoltre, sempre al costo di 9,99 €, Iliad regalerà a tutti la connessione 5G senza dover richiedere un’attivazione extra.