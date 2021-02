L’operatore virtuale CoopVoce ha voluto prorogare la propria iniziativa denominata GigaScuola fino al prossimo 31 marzo 2021. Con la promozione in questione è possibile ottenere gratuitamente 100 Giga di traffico dati aggiuntivo.

Per attivare gratuitamente l’opzione in questione è necessario scaricare, compilare e firmare un apposito modulo, per poi inviarlo all’indirizzo email gigascuola@coopvoce.it, con allegata la scansione del documento di identità del richiedente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce ha prorogato l’iniziativa GigaScuola fino al 31 marzo 2021

GigaScuola 100GigaDi+, lanciata dall’operatore il 2 Dicembre 2020, è valida esclusivamente per i clienti CoopVoce Under 25 e viene infatti proposta per supportare gli studenti sotto i 25 anni di età che seguono le lezioni scolastiche da remoto, tramite didattica a distanza. Se il cliente esaurisce i Giga disponibili sull’offerta principale o anche nel caso in cui questa venga sospesa, l’opzione GigaScuola di CoopVoce non sarà più utilizzabile.

Per poter tornare ad usufruire dei Giga aggiuntivi, validi in tutto il territorio nazionale, sarà necessario effettuare il rinnovo dell’offerta tramite ricarica. Si ricorda che CoopVoce, con le sue offerte, permette di navigare in internet su rete TIM 4G ad una velocità massima di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. La connessione internet prevista dalla promo è tariffata per singolo Kilobyte.

La promo in questione non è utilizzabile in roaming internazionale, ma è compatibile con tutte le offerte proposte dall’operatore virtuale, ad eccezione di quelle che prevedono navigazione in internet a tempo. Infine, si specifica che GigaScuola 100GigaDi+ è sottoscrivibile solo da utenze private e non è rinnovabile, disattivabile o sospendibile anticipatamente.