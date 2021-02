CoopVoce offre 30 giga e molto altro a soli 8,50 euro al mese

Come accade per tutti gli altri gestori, anche CoopVoce tende ad aggiornare il suo carnet di offerte periodicamente. L’obiettivo è quello di non far risultare mai le sue proposte obsolete e soprattutto non in grado di contrastare la diretta concorrenza. Il nostro gestore virtuale a migliorato molti dei suoi aspetti, soprattutto quelli che hanno indispettito i possibili clienti in passato. Uno di questi corrisponde proprio ai contenuti delle promozioni telefoniche, i quali durante gli scorsi anni venivano visti come troppo esigui.

Ad oggi CoopVoce invece adotta una politica nettamente diversa, la quale include al suo interno promo di altissimo livello e molto convenienti. Il celebre gestore virtuale ha infatti modificato oltre ai contenuti anche la qualità della ricezione, ormai nettamente più performante rispetto al passato. A testimoniare tutto ciò ci pensa l’ultima promozione telefonica mobile proposta sul sito ufficiale già dallo scorso mese di gennaio.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti TOP 30 include al suo interno il meglio per 8,50 euro

Il nome che dovete di certo annotare sul vostro taccuino è quello della nuova ChiamaTutti TOP 30 di CoopVoce. Questa include al suo interno contenuti degni di nota, i quali di certo attireranno una nuova cornice di pubblico.

Sono disponibili infatti ogni mese minuti senza limiti verso tutti i provider italiani fissi e mobili, 1000 messaggi verso tutti e 30 giga in 4G per navigare in Internet ogni giorno. Il prezzo mensile corrisponde a soli 8,50 € per sempre, con la possibilità di far sottoscrivere la promo anche ai già clienti del gestore. L’offerta sarà valida fino a marzo.