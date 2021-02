Il Google Play Store si aggiorna continuamente inserendo applicazioni e contenuti sempre nuovi e stimolanti. Anche per quest’inizio anno il digital store si è ulteriormente riempito di software interessanti, non solo per la loro spendibilità, ma anche per avere passatempi rilassanti nei momenti vuoti o a fine giornata.

Vi proponiamo 5 applicazioni che potranno senz’altro tornarvi utili afferenti a diverse categorie.

Android, ecco 5 app che andrebbero assolutamente scaricate

Io, l’app per i servizi pubblici

Riparte la campagna Cashback, ma senza app Io non si va da nessuna parte. Il software è fondamentale per collegare le proprie carte e accumulare denaro: ricordiamo infatti che per le transazioni valide effettuate fino al 30 giugno 2021 si potrà ricevere indietro il 10% su ogni acquisto.

Vivino

Proprio ora che ci è interdetto uscire la sera e girare per locali, quest’app può essere la scelta migliore per selezionare il miglior vino per trascorrere le serate casalinghe. Se volete conoscere quale sia la bottiglia più adatta alle vostre esigenze in maniera autonoma (ad esempio quando siete al supermercato), potrete semplicemente aprire l’app e inquadrare l’etichetta: vi saranno fornite tutte le info sulla tipologia, sull’annata, sul gusto nonché una valutazione degli utenti che l’hanno già provato. Irrinunciabile!

Olauncher – Minimal AF

Per gli amanti del minimal e dello stile asciutto ed essenziale, quest’app risulta un vero must. Contribuisce a disporre di un menu in cui è presente lo stretto indispensabile, senza però mancare di funzionalità. L’app risulta gratuita ma è acquistabile anche in versione premium per ottenere tutti gli aggiornamenti dagli sviluppatori.

Bitwarden

Un’app che gestisce tutte le vostre password in un unico luogo, usando un infallibile metodo crittografico basato sullo standard AES-256, salted hashing, PBKDF2 SHA-256. Neppure lo sviluppatore potrà leggere queste password, e saranno al sicuro in un portafogli virtuale cui nessuno potrà accedere tranne voi, tramite il vostro nome utente e password. Sincronizzabile su tutti i dispositivi.

Colorize

Un software di estrema utilità che permette di colorare vecchie foto in bianco e nero, inserendo automaticamente i colori sulla base della scala RGB.