La Toyota Aygo, che al momento vanta due generazioni, ne avrà presto una terza. Infatti, la presentazione della nuova Toyota Aygo è prevista entro la fine di quest’anno, con l’avvio della distribuzione nei primi mesi del 2022.

Nuova Toyota Aygo: ecco tutto quello che c’è da sapere

Questo nuovo modello è stato progettato in Europa. Ecco quello che possiamo dirvi sul nuovo modello: ha gli sbalzi ridotti, i fanali posteriori verticali e le ruote posizionate all’estremità della carrozzeria. La Aygo di terza generazione è stata, come dicevamo appena sopra, progettata dalla Toyota Europe, e sarà prodotta nella fabbrica ceca di Kolin (come anche il modello attualmente in circolazione), prima condivisa con il Gruppo PSA e poi acquistata in toto dalla casa giapponese.

Una delle novità più importantI sarà inoltre l’abbandono della piattaforma condivisa con le Peugeot 108 e Citroën C1. Entrambi i modelli infatti, usciranno di produzione. Tutto questo, in favore di una versione accorciata del pianale TNGA GA-B della Yaris. La scelta di questa nuova piattaforma serv e amigliorare la rigidità del telaio. Questo andrebbe a vantaggio della guidabilità e della sicurezza.È inoltre possibile che arrivi, oltre al modello standard, una variante in stile crossover.

La nuova Toyota Aygo dovrebbe essere lanciata con un convenzionale motore a benzina, ma in seguito potrebbe arrivare una versione dotata di una variante più economica del sistema ibrido della Yaris. In un primo momento, non dovrebbe essere presente una versione elettrica, poiché sarebbe troppo costosa. Non si addirebbe quindi ad un modello che fa del prezzo competitivo uno dei suoi punti di forza.