Oltre alle tariffe per la telefonia mobile, Vodafone ha consolidato la sua leadership anche nel settore della telefonia fissa. Nel corso degli ultimi anni, il provider ha ampliato i servizi a disposizione degli abbonati con offerte per la Fibra ottica: in aggiunta alla connessione internet, ora gli utenti potranno beneficiare anche dell’intrattenimento televisivo in streaming.

Vodafone, incluso nel prezzo ci sono Sky ed anche Amazon Prime Video

La tariffa principale di Vodafone nel campo della telefonia fissa resta la Unlimited Plus. Con una promozione speciale, gli abbonati che attiveranno la promozione attraverso il sito internet riceveranno sei mesi a costo zero per il Cinema di Sky. La visione dei canali Cinema di Sky sarà possibile grazie alla piattaforma NOW TV, il portale streaming ufficiale di Sky. Nel pacchetto del Cinema sono inclusi migliaia di film sia italiani che internazionali.

Oltre a Sky, gli utenti di Vodafone potranno anche attivare un secondo servizio per lo streaming televisivo: Amazon Prime Video. La piattaforma di Amazon sarà completamente a costo zero per i clienti che scelgono di attivare un pacchetto della Vodafone TV in associazione all’offerta Unlimited Plus.

Anche in questo mese di Febbraio, la tariffa Unlimited Plus è confermata nel suo usuale formato. Gli utenti riceveranno connessione internet senza limiti attraverso la tecnologia della Fibra ottica. Inoltre gli abbonati potranno anche effettuare telefonate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, senza scatto alla risposta. Il costo mensile per l’offerta sarà di 29,90 euro. Le bollette saranno inviate ai clienti ogni trenta giorni.