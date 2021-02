Netflix come promesso, ha recentemente caricato i nuovi episodi di alcune sue serie di successo su Netflix come The Good Place, Brooklyn Nine-Nine, Bonding e Disincanto. Ecco le più interessanti che vi consigliamo di recuperare qualora non le conosceste già!

Cosa fareste se, una volta morti, vi trovaste in paradiso, o qualcosa di simile, sapendo che probabilmente c’è stato un errore e dovreste trovarvi all’inferno? È questo il incipit della serie chiamata The Good Place. Con un’ottima dose di brillanti risate, i protagonisti dovranno districarsi tra incredibili colpi di scena che renderanno costantemente viva l’attenzione del pubblico.

Parliamo adesso di Brooklyn Nine-Nine. Questa serie, attualmente presente nel catalogo Netflix, vanta già 7 stagioni e il rinnovo per l’ottava. I protagonisti sono moltissimi e tutti esilaranti e diversi tra loro. Andy Samberg in particolare, interpreta il detective Peralta, un poliziotto ambizioso e in gamba, sebbene sia un perfetto idiota. Capitanato da Holt e a fianco della detective Santiago, risolverà una quantità notevole di casi. Una serie davvero molto carina.

Una di quelle meno conosciute ma molto godibili, è Bonding. Si tratta di una serie Comedy che ci regala uno spiraglio sul BDSM (Bondage e Disciplina SadoMaso) e lo fa in maniera ironica e scherzosa. Inoltre gli episodi durano solo 15 minuti e la serie vola rapidamente.

Infine, se amate i Simpson e Futurama, Netflix ha finalmente caricato le nuove puntate di Disincanto, l’ultima serie di Matt Groening a tema fantasy che probabilmente apprezzerete.