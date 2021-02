La playlist lanciata da LEGO su diverse piattaforme, è composta da una serie di tracce audio create usando letteralmente il suono dei mattoncini LEGO. Ogni elemento infatti, emette un suono unico. I creatori ne hanno campionati oltre 10.000 nella loro ricerca dei perfetti suoni rilassanti. Il risultato è la creazione di un’atmosfera sonora che include tracce dal nome “It All Clicks”, che cattura perfettamente il suono gioioso di due elementi LEGO che si uniscono, o anche “The Waterfall”, creata versando l’uno sopra l’altro migliaia di mattoncini. Questa playlist è progettata per aiutare gli ascoltatori a trovare un momento zen nella loro giornata, il sottofondo perfetto per addormentarsi, calmarsi, o rilassarsi utilizzando proprio i mattoncini più famosi al mondo.

Playlist LEGO, dove trovarla e altre informazioni

Alla playlist è possibile accedere gratuitamente da oltre 15 piattaforme streaming musicali diverse. Prima di tutte Spotify, seguita da iTunes e Google Music. La playlist ha il nome di LEGO White Noise e viene presentata per accompagnare la Collezione LEGO Botanical durante la sua costruzione. Delle ricerche infatti, hanno stabilito che almeno il 73% degli adulti legati a questo mondo sono alla ricerca di nuove strategie per rilassarsi.

La nuova Collezione LEGO Botanical include il Bouquet di Fiori e l’Albero Bonsai. Entrambi sono progettati per offrire agli adulti un’avvolgente esperienza di costruzione, aiutandoli ad esprimere la loro creatività e ad eliminare lo stress, mentre costruiscono splendidi modelli da esibire con orgoglio una volta completati. Vi consigliamo di ascoltarla, è effettivamente molto rilassante e tiene sorprendentemente compagnia. Per trovarla su Spotify, potere cliccare su questo link.