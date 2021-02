Netflix è la piattaforma streaming tra le più diffuse al mondo. Questo perché è in grado di offrire non solo un catalogo completo e per tutti i gusti, ma anche costantemente rinnovato. Sono infatti sempre molte le novità che il colosso dello streaming introduce. Una di queste è la possibilità di vedere parte del contenuto in modo gratuito e legale. Ecco come è possibile farlo.

Ecco come poter vedere Netflix in modo gratuito e soprattutto legale

Netflix è sempre stato a porte chiuse. Fino a non molto tempo fa chiunque desiderasse accedere ai suoi contenuti era costretto a sottoscrivere l’abbonamento che va da minimo di 7,99 euro a un massimo di 19,99 euro al mese. Ovviamente senza vincoli e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Il costo varia a seconda della risoluzione di riproduzione e dei dispositivi da connettere.

Comunque questa politica aveva fatto desistere molti a provare il servizio. Anche tra i più curiosi che desideravano capire quali fossero le serie tv più guardate di sempre su questa piattaforma.

Tuttavia pare che Netflix abbia accolto una necessità importante degli utenti amanti dei film e delle serie tv. Ed è quello di voler provare i suoi contenuti e la loro qualità. Ecco perché è da poco stato introdotto il “mese di prova” grazie al quale un potenziale cliente può decidere di accedere ai contenuti gratuitamente. Inoltre, la cosa interessante, è che lo si può fare senza registrazione. Di conseguenza nessun dato personale dovrà essere comunicato a Netflix che invece ha il solo desiderio di convincere della bontà del suo servizio. Infatti nella pagina dove è possibile iniziare la prova così scrive l’azienda statunitense: “Tutto l’intrattenimento che vuoi è già su Netflix. Se non ci credi, guarda alcuni dei nostri film e serie TV preferiti completamente gratis”.

L’unica cosa necessaria per poter usufruire di questo servizio è avere un tablet, un computer o una smart tv collegati a internet. Una serie di titoli sono già pronti da guardare cliccando su questo link. Comprendono alcune serie tv di diverso genere, film per famiglia, thriller e romantici. Inoltre non mancano un reality show e un documentario di scienza e natura.