È ormai diverso tempo che sono circolate in rete le prime informazioni sul quarto nuovo capitolo della famosa saga di Matrix, cioè Matrix 4. Il film sarebbe dovuto uscire nei cinema già da tempo ma, come ormai sappiamo bene, il Coronavirus ha provocato non pochi rallentamenti. Ora, in particolare, sembra che sia stato rivelato per sbaglio il presunto titolo di questo film.

Il quarto capitolo della saga potrebbe chiamarsi Matrix Resurrection

Nel corso del 2021 vedremo finalmente uscire nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il tanto atteso sequel della famosa trilogia legata a Matrix, dopo alcuni ritardi legati alla pandemia del Coronavirus. Fino ad ora erano trapelati in rete pochi dettagli riguardanti la pellicola, ma ora sembra che sia stato svelato il titolo con cui uscirà al cinema. Matrix Resurrections: questo sarà il quarto capitolo con protagonisti ancora una volta Nio e Trinity.

A rivelarlo (per sbaglio) è stata una hairstylist molto nota nel settore, ovvero Shunika Terry. Quest’ultima, in particolare, ha collaborato durante le riprese del film e ha pubblicato sulla propria pagina Instagram un piccolo video unboxing che ne ha rivelato il titolo. Nel video in questione, la hairstylist aveva immortalato l’unboxing di una giacca regalatale dai produttori cinematografici Lana Wachowski e James James McTeigue. Il video è stato prontamente cancellato. Tuttavia, il canale YouTube NeoMatrixology ha fatto in tempo a salvarlo e a pubblicarlo online.

Ovviamente per ora non ci sono conferme ufficiali. Nonostante questo, l’ipotesi che il quarto capitolo della saga possa chiamarsi effettivamente Matrix Resurrections non sembra poi così assurda. Alla fine della trilogia, infatti, abbiamo assistito alla morte dei due protagonisti, ma ormai sappiamo bene che torneranno nel nuovo film.