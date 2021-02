Come anticipato, il personaggio Snake Eyes del G.I. Joe Team è stato aggiunto a Fortnite come suo ultimo cacciatore, unendosi alle aggiunte passate che vanno dagli assassini di zombi di The Walking Dead a Terminator e Predator. Epic ha rivelato il personaggio a seguito di un teaser pubblicato sul suo account Twitter di Fortnite che sostanzialmente ha confermato il nuovo cacciatore.

La scorsa settimana, Epic ha pubblicato un tweet con il termine “Ninja Master”, nonché una trasmissione audio dell’agente Jonesy che si è conclusa con la frase: “E conoscere è metà della battaglia”. Chiunque abbia familiarità con il classico G.I. Joe potrebbe immediatamente identificarlo come un teaser su Snake Eyes, il personaggio armato di sciabola della squadra immaginaria.

Fortnite si aggiorna, arriva GI Joe

Snake Eyes non fa parte del Battle Pass della stagione 5, tuttavia: dovrai entrare nell’Item Shop del gioco per acquistare la skin e il relativo equipaggiamento se vuoi giocare come quel personaggio. Non è chiaro quale ruolo avranno o i “cacciatori” nel finale del gioco, ma presumibilmente ci saranno tutti.

Cos’è un cacciatore di Fortnite? Ti consigliamo di guardare il trailer di lancio della quinta stagione per capire la trama e perché ci sono strani portali per altri mondi attualmente sull’isola di battle royale. L’agente Jonesy sta attualmente viaggiando nel tempo e in varie dimensioni alla ricerca di cacciatori da portare nell’universo di Fortnite. Ogni nuovo cacciatore aggiunto al gioco è, in linea con la trama, un potente guerriero portato da un mondo diverso per aiutare temporaneamente gli abitanti dell’isola.