Vodafone: nuove offerte piene di giga a febbraio per far rientrare gli ex clienti

Un nuovo mese comincia proprio oggi e Vodafone, in quanto compagnia telefonica di gran rilievo in Italia e non solo, si propone di fare grandi cose. Ovviamente una delle prime sarà quella di recuperare qualche utente, soprattutto quelli che hanno scelto altre strade non credendo più nella loro promozione mobile.

La percezione è ormai molto chiara: sono tanti gli utenti che sarebbero decidendo di abbandonare Vodafone in favore di Iliad, azienda con prezzi molto più bassi e con tanti contenuti disponibili. Questo motivo ha dunque spinto il colosso anglosassone a ricercare nelle sue nuove offerte un valore aggiunto che potesse attirare parte del pubblico verso un rientro in piena regola. Nascono pertanto alcune promozioni telefoniche mobili dedicate solo a coloro che risultano essere ex clienti di Vodafone.

Vodafone: ecco le migliori offerte per rientrare a far parte del provider

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga