Vodafone: arriva febbraio, gli utenti possono rientrare con 3 promo top

Provare a stabilire un equilibrio che non veda Vodafone al primo posto nelle classifiche dei gestori sia mobili che fissi, risulterebbe davvero complicato al giorno d’oggi. La nota azienda è diventata grande fin dal primo momento, quando ha scelto di lanciare le sue offerte mobili.

Oggi la rete più interessante e soprattutto più completa dal punto di vista della qualità è sicuramente quella del gestore anglosassone. In tutta Europa infatti la rete 4G più estesa appartiene a Vodafone, azienda che ora si concentra sul recupero dei suoi ex clienti. Iliad infatti è stata in grado di rubare moltissimi utenti al noto gestore colorato di rosso, il quale ora lancia tre promozioni per il rientro.

Vodafone: ci sono tre promozioni che spingono le persone a rientrare subito

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga