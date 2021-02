Comet non delude le aspettative dei tantissimi consumatori italiani che al giorno d’oggi vorrebbero cercare di risparmiare il più possibile sull’acquisto di un nuovo smartphone, o prodotto di tecnologia generale, infatti ha lanciato un volantino ricchissimo di occasioni e di prezzi sempre più bassi.

La campagna promozionale nasce per essere la più ampia possibile, di conseguenza gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari, con inoltre l’accesso possibile anche sul sito ufficiale. Gli utenti che opteranno per ordinare dal divano di casa, potranno anche godere della spedizione gratuita a domicilio, a patto che comunque spendano complessivamente più di 49 euro.

Comet: offerte speciali per tutti gli utenti

Nell’ultimo periodo l’attenzione pare essersi rivolta quasi interamente verso il mondo Apple, in seguito al lancio dei nuovi modelli, tutti i rivenditori hanno iniziato a scontare i prodotti della generazione precedente. Comet, dal canto suo, prova a ritagliarsi un piccolo spazio nel cuore dei consumatori, proponendo il buonissimo Apple iPhone 11, nella versione da 128GB di memoria integrata, al prezzo di 649 euro.

Non mancano ovviamente anche prodotti legati al sistema operativo Android, tra questi spiccano soluzioni economiche e degne di nota, quali sono Oppo A15, LG K42, LG K22 o due modelli di casa Samsung.

Il volantino Comet racchiude tantissime altre occasioni che gli utenti non si dovrebbero lasciar sfuggire, per questo motivo raccomandiamo caldamente di aprire subito le pagine che trovate nell’articolo, in modo da godere di una visione d’insieme di ciò che vi aspetterà.