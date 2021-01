Unieuro propone al pubblico un qualcosa di veramente unico nel proprio genere, tutti i consumatori possono raggiungere un Fuoritutto, attivato fino al 7 febbraio, con il quale si spenderà veramente pochissimo sull’acquisto della tecnologia di ultima generazione.

Le compravendite, come sempre accade quando parliamo di Unieuro, possono essere completate direttamente nei punti vendita, ma anche online sul sito dell’azienda stessa. In questo secondo caso, nel momento in cui verranno spesi più di 49 euro (per l’ordine complessivo, non sul singolo prodotto), sarà possibile godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio.

Non perdetevi i nuovi codici sconto Amazon elencati in esclusiva sul canale Telegram di TecnoAndroid, li trovate a questo link.

Unieuro: la spesa è ai minimi storici

Spesa ai minimi storici su tantissimi prodotti Unieuro, tra i top di gamma spicca l’accoppiata Samsung Galaxy Note 20, in vendita a “soli” 729 euro, e sopratutto l’ottimo Motorola Edge 5G, oggi acquistabile con un esborso finale di 379 euro.

Coloro che invece vorranno ridurre le pretese, quindi spendere cifre che non vanno oltre i 350 euro, potranno fare affidamento su innumerevoli modelli di tecnologia, come Oppo A73, Oppo Find X2 Lite, Samsung Galaxy A71, Realme 6, Samsung Galaxy A12 o similari.

Non dimenticatevi, infine, gli ottimi sconti applicati sui wearable, è possibile trovare Garmin Venu SQ, Amazfit GTS o Samsung Galaxy Active, pagandoli non più di 189 euro.

Tutti gli altri sconti del volantino Unieuro sono riassunti per maggiori informazioni in merito, direttamente nel nostro articolo, abbiamo raccolto le singole pagine, ricordando che gli acquisti potranno essere completati ovunque sul territorio nazionale e sul sito ufficiale.