L’operatore WindTre lancerà a partire da domani 1° Febbraio 2021, salvo cambiamenti, delle nuove offerte generazionali dedicate ai più giovani, cioè Young 5G e Junior Crew.

Dunque, da domani introdurrà delle nuove offerte nel portafoglio standard per i clienti Under 30 e Under 16, ossia Young 5G e Junior Crew. Queste saranno disponibili fino al 21 Marzo 2021. Scopriamole nel dettaglio.

WindTre: in arrivo nuove offerte Under 16 e Under 30

La nuova offerta per i clienti Under 30, WindTre Young 5G, andrà ad affiancare la già esistente offerta Young a 11.99 euro al mese, e sarà disponibile sia con pagamento Easy Pay che su credito residuo. La Young 5G sarà disponibile per tutti i nuovi clienti Under 30, sia per chi attiverà un nuovo numero che in caso di portabilità da altro operatore.

La nuova Young 5G Easy Pay includerà minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati con navigazione abilitata al 5G grazie a 5G Priority Pass, il tutto al prezzo di 14.99 euro al mese con addebito automatico Easy Pay su conto corrente o carta di credito. Avrà un costo di attivazione in promozione a 6.99 euro invece di 49.99 euro con offerta attiva per almeno 24 mesi.

Si ricorda che l’addebito tramite Easy Pay del costo mensile delle offerte proposte dall’operatore avverrà solo su metodo di pagamento automatico, a scelta tra quelli disponibili. L’offerta WindTre Young 5G con addebito su credito residuo prevederà invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati, abilitati anche in questo caso al 5G con 5G Priority Pass, sempre al costo di 14.99 euro al mese. Anche in questo caso il costo di attivazione è di 6.99 euro.