Se stai pensando di cambiare operatore telefonico, potresti seriamente considerare di passare a Vodafone. L’operatore rosso è conosciuto per la qualità dei suoi servizi – ahimè, rimodulazioni a parte – ed offre connessioni Internet tra le più veloci in Italia, che si tratti di fisso o di mobile. In questo articolo, abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte Vodafone per la linea fissa e la linea mobile da attivare subito. Diamo un’occhiata insieme!

Vodafone, una valanga di nuove incredibili offerte

A seguire, le migliori offerte Vodafone per mobile:

L’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition si rivolge ad alcuni ex clienti che hanno ricevuto l’apposito SMS. Questa include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Vodafone Happy Black incluso a tempo indeterminato senza costi aggiuntivi (anziché 1,99 euro al mese) per 9,99 euro al mese.

Passiamo alle offerte per la casa:

Vodafone Fibra offre chiamate verso tutti i numeri nazionali, modem con il software intelligente Wi-Fi Optimizer, navigazione illimitata alla massima velocità disponibile (fino ad 1 Gbps in download) al costo di 29,90 euro al mese.