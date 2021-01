Comet torna ad essere convincente, e propone un volantino assolutamente all’altezza del periodo che stiamo vivendo, poiché integra al proprio interno prezzi relativamente bassi con possibilità di acquisto estese, ovvero accessibili da parte di ogni consumatore in Italia.

In linea con le recenti campagne di Unieuro e MediaWorld, anche Comet non vuole perdere di vista nemmeno un singolo consumatore, e per questo motivo ha deciso di attivare il volantino anche online sul proprio sito ufficiale. Tutti potranno accedere agli sconti dal divano di casa, optando per la consegna a domicilio a titolo gratuito, per ogni ordine che supererà i 49 euro di spesa.

Con il nostro canale Telegram ufficiale potrete scoprire i prezzi più bassi e ricevere tantissime offerte Amazon direttamente sul vostro smartphone, iscrivetevi subito.

Comet: il risparmio è alla portata di tutti

L’attenzione dei rivenditori di elettronica si è recentemente riversata sui prodotti Apple, abbiamo notato un numero sempre crescente di offerte legate ai suddetti dispositivi, ed anche Comet non vuole essere da meno. Per questo motivo l’azienda ha deciso di proporre l’ottimo iPhone 11 a soli 649 euro, una cifra complessivamente più che accettabile per un prodotto che non delude, nonostante sia sul mercato da più di un anno.

Con una spesa inferiore ai 300 euro, invece, sarà possibile decidere di acquistare un modello Android, tra Samsung Galaxy A20s, Galaxy A31, Oppo A15, LG K22 o LG K42, tutti appartenenti alla fascia media del mercato della telefonia mobile.

Le occasioni non finiscono qui, approfittate degli ottimi prezzi aprendo le pagine seguenti.