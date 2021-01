La promozione pensata da Trony per il periodo corrente, non ha assolutamente rivali in Italia, ma sopratutto propone uno sconto che difficilmente gli altri sono mai riusciti a raggiungere.

L’unico limite riguarda la disponibilità sul territorio, sfortunatamente Trony ha deciso di limitarla a specifiche regioni, se vorrete approfittare degli sconti dovrete recarvi personalmente in un negozio fisico in Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Repubblica di San Marino, Rieti o Umbria. Gli acquisti non potranno in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale, o da altre parti.

Trony: la spesa come non l’avete mai vista prima

Alla base del volantino Trony troviamo il cosiddetto sconto subito, ovvero la possibilità di ricevere una riduzione fissa e prestabilita, ottenibile con il superamento di un livello di spesa.

In altre parole, l’utente ha la possibilità di recarsi personalmente in negozio e di scegliere ciò che più lo aggrada tra i tantissimi prodotti disponibili in catalogo. Una volta giunto in cassa, riceverà una riduzione fissa, direttamente proporzionale alla spesa effettuata.

In particolare parliamo di sconti pari a 30, 100, 250, 550 e 1200 euro, nel momento in cui verranno superati 300, 600, 1200, 2400 e 4600 euro. Chiaramente i tagli di spesa non saranno cumulabili, ciò sta a significare che spendendo più di 4600 euro non si avrà diritto ad uno sconto pari alla somma di quanto viene prima.

Nell’eventualità in cui abbiate ancora dubbi in merito al funzionamento della promozione, potete aprire le pagine del volantino Trony, attivo fino al 10 febbraio 2021.