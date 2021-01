I servizi postali statunitensi hanno da poco annunciato la pubblicazione di una nuova serie di francobolli dedicati ai famosi droidi di Star Wars, uno degli universi cinematografici più famosi al mondo.

Saranno moltissimi i fan all’ascolto che non vedono l’ora di aggiungerli alla propria collezione. Secondo le dichiarazioni la serie in questione è stata “progettata da Greg Breeding assieme a William Gicker, nel ruolo di direttore artistico. La collezione sarà disponibile su un pannello di 20 francobolli e presenterà droidi sia dai film che dai live-action, compresi quelli d’animazione. Saranno inclusi IG-11, R2-D2, K-2SO, DO, L3-37 , BB-8, C-3PO, un droide Gonk, un droide chirurgico 2-1B e Chopper.”

Insomma una collezione abbastanza completa, che vanterà ben 20 droidi per i più appassionati. Ma ecco altre informazioni su questo progetto.

L’impegno di Lucas Film

Il progetto arriva al culmine dell’impegno di Lucas Film, assieme a Disney, per l’apprendimento di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM, ovvero science, technology, engineering, e math) e alla collaborazione tra Star Wars: Force for Change e l’organizzazione non profit FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology).

Ecco qui di seguito alcune interessanti immagini per vedere prima di tutto in anteprima alcune delle tavole stampate:

Si tratta di illustrazioni molto belle che qualsiasi appassionato vorrà avere senza dubbio. In Italia ancora non è stata intrapresa una simile iniziativa, ma se volete averli, potrete comunque ordinarli dagli Stati Uniti per aggiungerli alla vostra collezione.

