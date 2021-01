Bennet rientra nei giochi e nella rivendita di elettronica, con il lancio, fino al 3 febbraio 2021, di un ottimo volantino che può racchiudere sconti precisi ed assolutamente ben fatti.

Alla base della campagna promozionale dovete sapere che troviamo la disponibilità estesa sull’intero territorio nazionale, senza limitazioni o restrizioni particolari; ciò sta a significare che avrete l’opportunità di recarvi personalmente in negozio per completare il vostro acquisto, senza dovervi nemmeno preoccupare della possibile scarsità di scorte.

Bennet: queste sono le offerte da cogliere subito

I prodotti su cui Bennet ha basato la propria campagna promozionale, con l’obiettivo di attirare il maggior numero di utenti possibili, sono sostanzialmente un paio: iPhone 12 Mini e Xiaomi Mi Band 5.

Si trovano ai lati opposti delle fasce di prezzo, ma possono essere più che allettanti, primo perché il prodotto Apple è appena stato lanciato sul mercato nazionale, ed è già proposto ad un prezzo più basso del listino originario. In particolare parliamo di 789 euro (contro gli 889 euro di base), per la versione da 128GB di memoria integrata.

In secondo luogo, il dispositivo lanciato da Xiaomi è uno dei migliori per il rapporto qualità/prezzo offerti, al giorno d’oggi bastano 34,90 euro per mettere le mani su una smartband di buonissima qualità, con specifiche di alto livello, dotata di display AMOLED a colori e con sensore per il riconoscimento del battito cardiaco.

Naturalmente il volantino Bennet va anche oltre i suddetti dispositivi, per questo motivo dovete aprire le pagine per scoprire le singole offerte.