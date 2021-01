Il volantino Trony raccoglie una lunga serie di sconti e di promozioni da non perdere assolutamente di vista, per cercare ad ogni modo di spendere il meno possibile, acquistando la migliore tecnologia disponibile.

Con la campagna promozionale corrente, gli utenti hanno la possibilità di risparmiare, anche se è importante ricordare che sarà possibile accedervi solamente nel momento in cui risiederete nelle vicinanze di un negozio fisico dislocato in Umbria, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Repubblica di San Marino o Rieti. Gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale o da altre parti in Italia.

Trony: il volantino non delude gli utenti

Il meccanismo alla base del volantino Trony è il solito Sconto Subito, ciò sta a significare che il cliente ha la possibilità di ricevere una riduzione prestabilita, al superamento di una determinata soglia di spesa.

Non sono state poste limitazioni particolari, per approfittare della campagna sarà necessario recarsi personalmente in negozio, e scegliere praticamente ciò che più si desidera.

Una volta in cassa, se verranno superati i tagli di 300, 600, 1200, 2400 o 4600 euro, si avrà diritto a ricevere uno sconto rispettivamente pari a 30 euro, 100, 250, 550 e 1200 euro.

La riduzione sarà immediatamente applicata sullo scontrino, in tal modo potrete essere sicuri di risparmiare subito, e di non essere costretti a tornare in un secondo momento in negozio per completare l’acquisto. Tutti i dettagli del volantino sono riassunti direttamente nel nostro articolo.