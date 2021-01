Ora, con l’ultimo aggiornamento dell’app per iPhone e Android, è possibile importare le chat di WhatsApp su Telegram in modo molto semplice e veloce, anche da gruppo. Bastano davvero poco e le conversazioni (anche da altre app di messaggistica istantanea) vanno da un software all’altro. Scopriamo di seguito come fare.

Telegram: le chat di WhatsApp sull’app di messaggistica

Telegram è stato scaricato da più di 100 milioni di persone a gennaio, soprattutto dopo le discussioni sulla privacy di WhatsApp. Come raccontato anche sul blog ufficiale, per spostare una chat da WhatsApp su iOS a Telegram, le istruzioni sono in relazione al sistema operativo.

Per iPhone, si dovrà aprire la pagina Info contatto o Info gruppo pigiando sull’icona in alto a sinistra, e dopo andare su Esporta chat e scegliere Telegram nel menù Condividi.

Per Android, invece, bisognerà fare tap sul menù opzioni e scegliere Altro, Esporta Chat e scegliere Telegram nel menù condividi.

Inoltre, è importante sottolineare che sia i messaggi e sia i media spostati non occupano ulteriore spazio extra sulla memoria del dispositivo, e contemporaneamente lascia la possibilità di accedere ai contenuti quando serve. Inoltre, è impossibile non notare come sul blog Telegram l’immagine dell’iPhone con le chat da esportare è con il vetro rotto, invece appena di passa a Telegram quelle crepe spariscono.

Inoltre, non è l’unica novità dell’ultima versione dell’app, la quale consente anche di cancellare chat inviate e ricevute per entrambe le parti senza lasciare alcuna traccia. Anche le chat segrete, i gruppi che hai creato e la cronologia delle chiamate possono essere cancellate quando vogliamo.