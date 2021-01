I clienti che scelgono le offerte Iliad hanno certamente a loro disposizione consumi per chiamate, internet ed SMS a costi di grande vantaggio. La novità ultima del gestore francese è la promozione Giga 70: questa tariffa è stata ufficialmente confermata a listino ad un costo mensile di 9,99 euro. Gli abbonati che attivano un profilo tariffario con Iliad, al netto delle ricaricabili low cost, dovranno fare a meno di un servizio strategico.

Iliad, stop all’app ufficiale: la pessima novità per Android

Da inizio delle sue attività, i clienti di Iliad non hanno potuto non notare l’assenza di questo servizio. A quasi tre anni dall’esordio in Italia, infatti, Iliad ancora non assicura ai suoi clienti la presenza di un’app ufficiale.

Sia i possessori di uno smartphone Android sia coloro che si affidano ad un iPhone non possono scaricare nei rispettivi negozi virtuali l’app di Iliad. Il provider francese prevede che la gestione del profilo tariffario di ogni cliente sia vincolata attraverso le pagine del sito ufficiale.

Per il 2021 molti rumors davano per immediata la presenza di un’applicazione ufficiale di Iliad. Tuttavia lo scenario è diverso rispetto alle attese. E’ plausibile affermare che anche nei prossimi mesi non sarà disponibile un software nativo per il provider francese.

Sempre nel nuovo anno, tutti i possessori di uno smartphone Android dovranno rinunciare anche a quei servizi paralleli che erano disponibile su Google Play Store sino a qualche mese fa. Dal marketplace Android tutte le app parallele legate ad Iliad non sono più disponibili: tra questa, anche la più popolare, Area Personale.