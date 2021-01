Carrefour chiude la porta in faccia alle dirette concorrenti del volantino con una serie di promozioni veramente molto interessanti, sebbene non sia un’azienda votata esclusivamente alla rivendita di elettronica.

La campagna promozionale nasce per soddisfare pienamente le aspettative degli utenti che, ancora oggi, sono alla ricerca delle migliori offerte per cercare di risparmiare al massimo sui propri acquisti. I prezzi appaiono essere bassi solamente nei singoli punti vendita in italia, non altrove o sul sito ufficiale.

Carrefour: quali sono tutti gli ottimi prezzi

I prodotti più interessanti del volantino Carrefour partono dall’ottimo Samsung Galaxy S20+, uno smartphone nato per essere distinguibile in termini di potenza di calcolo e di prestazioni generali. Lanciato nel corso del 2020, e richiestissimo dal pubblico italiano, viene proposto nel periodo corrente a 599 euro, in versione no brand, in seguito al lancio sul mercato della nuova generazione.

Rientrando entro cifre più accessibili per la maggior parte di noi, è possibile approfittare di occasioni come iPhone SE 2020 a 399 euro, ma anche un ottimo Oppo Reno 4Z in vendita a 299 euro, arrivano su Samsung Galaxy A31 a 179 euro, Xiaomi Redmi Note 9 pro a 249 euro o Motorola G9 Play a 159 euro.

Il volantino Carrefour spazia verso tantissime categorie merceologiche o modelli di smartphone, non potendoveli riassumere in un unico articolo, raccomandiamo la visione delle pagine inserite qui sotto, ricordandone l’attivazione esclusiva nei singoli punti vendita in Italia.